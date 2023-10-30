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Dünya
AA 30.10.2023 02:57

Gazze'deki Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi saldırılarda hasar gördü

Gazze'deki Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nin, İsrail savaş uçakları tarafından düzenlenen saldırılar sebebiyle hasar gördüğü belirtildi.

Gazze'deki Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi saldırılarda hasar gördü
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Hastane Müdürü Dr. Subhi Sekkik, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail işgal güçlerinin, çevresini defalarca hedef almasından dolayı hastanede ciddi hasar meydana geldiğini duyurdu.

Gazze'deki kanser hastalarına yönelik tek hastanenin Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi olduğunu kaydeden Sekkik, hastanenin korunması ve İsrail saldırılarının durdurulması için Türkiye'den yardım istedi.

Hastane çevresine yönelik yoğun bombardıman sırasında hastaların ve sağlık ekibinin yaralandığına dikkati çeken Sekkik, Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nin acımasızca vurulmak istenmesinin olası olduğunu vurguladı.

Öte yandan Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, Almanya'nın İnsani İşler Özel Temsilcisi Daike Potzl ile Ramallah'ta yaptığı görüşmede, Gazze'deki hastanelerde doluluk oranının yüzde 150'yi bulduğunu ifade etti.

Şifa Hastanesi'nde hasta sayısının 5 bine ulaştığını belirten Keyle, hastanenin sadece 700 kişi kapasiteli olduğuna işaret etti.

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