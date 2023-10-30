İsrail askerleri Cenin'de bir Filistinliyi öldürdü

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Cenin Devlet Hastanesi Müdürü Visam Bekr, Emir Abdullah Şorbaci adlı Filistinli bir gencin vurularak hayatını kaybettiğini belirtti.

İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu yaralanan iki kişiden birinin de durumu ciddiyetini koruyor.

Cenin kentindeki kaynaklara göre, İsrail ordusu, iki iş makinesi ve yaklaşık 100 askeri araçla kente baskın düzenledi.

İbni Sina Hastanesi'nin çevresini abluka altına alan İsrail ordusu, insansız hava araçlarının keşif uçuşları eşliğindeki baskın ve abluka sırasında Filistinlilerin direnişiyle karşılaştı.

İbni Sina Hastanesi'nin çevresindeki binaların çatılarına yerleştirilen İsrailli keskin nişancılar, Filistinlilere ateş açtı.

İsrail ordusunun beraberindeki iş makinelerinin kentin çeşitli bölgelerindeki yollara ve altyapıya hasar vermeyi sürdürdüğü aktarıldı.