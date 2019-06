Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunun girişimcileri ve ülkedeki iş adamlarının destekleriyle "New York'ta bu yaz her yer kırmızı beyaz" sloganıyla organize edilen Amerika Türk Günü Brooklyn Belediyesi önünde gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, AK Parti Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, New York Başkonsolosu Alper Aktaş, Brooklyn Belediye Başkanı Eric Adams ve dünyaca ünlü Türk kalp cerrahı Mehmet Öz'ün yanı sıra binlerce Türk vatandaşı katıldı.

Türkiye ve ABD milli marşlarının okunmasıyla başlayan program, Türk halk müziği gösterisi ile devam etti.

"Siz gurbette değilsiniz, ay yıldızlı bayrağımız altında birsiniz"

Bakan Gül, burada yaptığı konuşmada, asıl gurbetin vatandan uzakta olmak değil, kültürden ve vatan sevgisinden uzak olmak olduğunu vurgulayarak, "Siz gurbette değilsiniz, ay yıldızlı bayrağımız altında birsiniz, berabersiniz, ne güzel sizlere." diye konuştu.

Millet olmanın en büyük anlamının aynı sevinç ve hüznü beraber yaşayabilmek olduğunu belirten Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Sizler ne kadar güçlü olursanız ülkemiz o kadar güçlü olacak. Ülkemiz ne kadar güçlü olursa dünya barışı, dünya huzuru da o kadar güçlü olacak." sözlerini anımsattı.

Türklerin Amerikan toplumuna birçok konuda katkı sağladığını vurgulayan Gül, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk halkının da bu kişilere desteğinin daim olacağını ifade etti.

Bakan Gül, "Varlığımızı, birliğimizi kimse sona erdiremeyecek. Bütün terör örgütleriyle kararlı bir şekilde mücadelemizi yapacağız, insan haklarını ve demokrasimizi, özgürlüğümüzü daha da genişleteceğiz. İnşallah sizler de burada bayrağımızı en güçlü şekilde dalgalandıracağınıza inanıyorum." diye konuştu.

"Bugün burada Türkiye ve Türkiye-ABD ortak dostluğu, ortak paydası var"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran da konuşmasında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun selamını etkinliğe katılan Türk vatandaşlarına iletti.

Kıran, "Bugün Brooklyn Belediyesi önünde New York’un ortasında sergilediğimiz bu birlik ve beraberlik, esasen bir hasretin de giderilmesi, yurt dışındaki Türk toplumunun bulundukları ülkeler için ne kadar büyük bir zenginlik olduğunun da en güzel, en samimi ve en somut göstergesidir." dedi.

New York'taki Türk toplumunun Amerikan toplumuyla ilişkilerinin Türkiye-ABD ilişkilerine de katkı sağladığını belirten Kıran, "Bugün burada hiçbir siyaset yok, hiçbir ideolojik öncelik yok. Türkiye ve Türkiye-ABD ortak dostluğu, ortak paydası var." ifadesini kullandı.

Kıran, ABD'deki Türk halkının ana vatanları olan Türkiye'de unutulmadıklarına işaret ederek, "Türkiye Türkiye’den büyüktür. Dünya da 5’ten büyüktür. 7’den 70’e farklı görüşten, farklı inançtan sergilediğiniz bu dayanışmayla bugün Amerika'nın merkezinde Birleşmiş Milletlere ev sahipliği yapan bu şehirde bugün bu gerçeği de haykırdınız." dedi.

Büyükelçi Kılıç da sözlerine, "Bugün burada Brooklyn’i kırmızı beyaza boyayan ve Türkiye’nin Amerika’da sadece gönüllerde değil, New York’un sokaklarında da yaşatıldığını ve yaşatılacağını haykıran vatandaşlarımıza şükranlarımı arz etmek istiyorum." diye başladı.

ABD-Türkiye ilişkilerinin gündemindeki sıkıntıları aşabilmenin yolunun ABD'deki Türk vatandaşlarının birlik ve beraberliklerini daha da güçlendirmeleri ile mümkün olacağını söyleyen Kılıç, bu birlik ve beraberliğin sergilenmeye devam etmesi gerektiğini vurguladı.

"Brooklyn, ABD'nin İstanbul'udur"

Brooklyn Belediye Başkanı Adams da konuşmasında, Türk halkını ve kültürünü çok sevdiğini belirterek, "Brooklyn, New York'un İstanbul'udur. Ben de kendimi İstanbullu olarak görüyorum." dedi.

Türkiye'nin tüm dünyaya insanlık örneği sergilediğini belirten Adams, "Dünyanın geri kalanı Suriyelilere sırtını dönmüşken, siz onlara evlerinizi açtınız. Herkes sadece yardımdan bahsederken siz gerçekten onlara yardımcı oldunuz, gerçek insani yardımı yapanın kim olduğunu gösterdiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Müzisyen Selim Bölükbaşı ve Mustafa Sandal konser verdi.

Ayrıca TSK Mehteran Birliği ve Rafadan Tayfa ekibi de performans sergiledi.

