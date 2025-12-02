Neuralink kullanıcısı, beyin implantını gündelik cihazlarla eşleştirerek ihtiyaçlarına göre geliştirdi

The Verge’in haberine göre, Neuralink’in üçüncü deneme hastası Brad Smith, implantını günlük cihazlarla eşleştirerek yeteneklerini artırmayı tercih etti.

Kas hastalığı ALS ile yaşayan Smith, Kasım 2024’te implantı aldı. Öncesinde sadece göz takip yazılımı ile bilgisayar kontrolü sağlayabiliyordu. Beyin implantı sayesinde artık düşüncelerini komutlara dönüştürebiliyor.

Çocuğunu futbol oynarken izlemek için çözüm geliştirdi

Smith, ameliyattan altı ay sonra Neuralink ekibinden bir periskop istedi ancak ekip başta nedenini anlayamadı.

Smith kendi araştırmasını yaparak Insta360 Link 2 adlı kamerayı seçti. Başını hareket ettirmekte zorlandığı için bu kamerayı kullanarak sahayı farklı açılardan izleyebiliyor. Sistem ayrıca video konferans görüşmeleri için de kullanılabiliyor.

The Verge’in aktardığına göre Smith, kurulumun nasıl çalıştığını gösterdi ve kamerayı kontrol ederek farklı açılar yakalayabildiğini sergiledi. Bu yöntem, tamamen kendi ihtiyacı doğrultusunda geliştirilmiş bir “kendin yap” çözümü oldu.

BCI denemeleri genişliyor

Neuralink, 2024’te iki deneysel operasyon gerçekleştirdi. İlk hasta Noland Arbaugh, implantın oyun oynamasına izin vererek hayatını değiştirdiğini söylemiş ve sistemi belirli oyunlarda ona avantaj sağlayan bir “aimbot” gibi nitelendirmişti. İkinci operasyon Ağustos 2024’te yapılmıştı.

Şirket, insan denemelerini sürdürürken modern teknolojiyi zihin kontrollü bir düzeye taşımayı hedefliyor.