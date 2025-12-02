Puslu 6ºC Ankara
NBC News 02.12.2025 09:20

Apple’ın yapay zeka şefi ani bir kararla istifa etti

Apple’ın en üst düzey yapay zeka yöneticisi John Giannandrea görevinden ayrılıyor ve 2026 yılında emekli olacak.

Apple’ın yapay zeka şefi ani bir kararla istifa etti

Giannandrea, 2018’den bu yana Apple’da makine öğrenimi ve yapay zeka stratejisinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Yerine, Microsoft’ta kısa süre AI’dan sorumlu kurumsal başkan yardımcılığı yapan ve öncesinde Google’da on yılı aşkın süre görev alan Amar Subramanya getirildi.

Subramanya, doğrudan Tim Cook’a bağlı çalışan Giannandrea’dan farklı olarak CEO’nun yardımcısı Craig Federighi’ye rapor verecek.

Tim Cook, açıklamasında “AI uzun süredir Apple’ın stratejisinin merkezinde. Amarı Craig’in liderlik ekibine katmaktan ve olağanüstü uzmanlığını Apple’a taşımaktan memnuniyet duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Siri’nin yeni sürümü 2025 baharında hedefleniyor

Beklenmedik değişim, Apple’ın Google, OpenAI, Meta ve Microsoft gibi yapay zeka alanındaki rakipleriyle rekabet ederken yaşadığı zorluklara işaret ediyor. Şirket, yılın başında gelişmiş yapay zeka özelliklerine sahip Siri sürümünün çıkışını ertelemiş ve geliştirme sürecinin beklenenden uzun sürdüğünü açıklamıştı.

Tim Cook, 30 Ekim’deki finansal sonuçlar toplantısında “İyi ilerleme kaydediyoruz ve gelecek yıl yayınlamayı bekliyoruz.” demişti. Bloomberg’e göre hedef, yükseltilmiş Siri’yi bahar döneminde piyasaya sürmek.

Apple, kullanıcı izin verdiğinde Siri’nin ChatGPT’ye bağlanarak geniş kapsamlı bilgi sunabileceğini açıklamıştı. Şirket yakın dönemde Google’ın Gemini modeli ile, ayrıca Perplexity ve Anthropic ile entegrasyon anlaşmalarına da yaklaştı.

Hisse performansı rakiplerinin gerisinde

Apple Intelligence tanıtımının ardından yapay zeka özellikleri iOS ve macOS’e sınırlı ölçüde entegre edilmiş durumda. Bu durum teknoloji piyasasında şirketin hızının rakipleri kadar yüksek olmadığı yorumlarına yol açıyor.

Apple hisseleri yıl genelinde yüzde 13 yükseldi. Aynı dönemde Oracle yüzde 20, Nvidia yüzde 34 ve Google’ın sahibi Alphabet yüzde 65 değer kazandı. Buna rağmen Apple, 4.2 trilyon dolarlık piyasa değeri ile dünyanın ikinci en büyük halka açık şirketi konumunda.

S&P 500 endeksi ise bu yıl neredeyse yüzde 16 arttı.

Apple ChatGPT Google Yapay Zeka
