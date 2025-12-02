Puslu 6ºC Ankara
Dünya
NBC News 02.12.2025 09:23

Soykırım destekçisi Starbucks çalışma yasasını ihlal etti: 35 milyon dolar ödeyecek

Starbucks, New York’ta 15 bini aşkın çalışana sabit çalışma saatleri vermediği ve gerekçesiz şekilde vardiyalarını azalttığı iddiaları üzerine yaklaşık 35 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti. Şirket ayrıca 3,4 milyon dolar da idari para cezası ödeyecek ve kentin “Adil Çalışma Haftası” yasasına uymayı taahhüt edecek.

Soykırım destekçisi Starbucks çalışma yasasını ihlal etti: 35 milyon dolar ödeyecek

New York Tüketici ve Çalışan Koruma Dairesi, soruşturmanın 2022’de çalışanlardan gelen şikayetler üzerine başlatıldığını ve daha sonra yüzlerce Starbucks şubesine genişletildiğini bildirdi.

Soruşturmada, birçok çalışanın düzenli vardiya planı alamadığı ve çalışma saatlerinin rutin şekilde yüzde 15’ten fazla azaltıldığı tespit edildi. Bu durumun çalışanların gelir planlamasını, çocuk bakımı, eğitim ve diğer işlerle ilgili düzenlemelerini zorlaştırdığı belirtildi.

Çalışanlara üç yıl boyunca her bir hafta için 50 dolar

Anlaşmaya göre, 2021 Temmuz ile 2024 Temmuz arasında saatlik pozisyonda çalışan personel, çalıştıkları her hafta için 50 dolar alacak.

Bu rakam bazı çalışanlar için binlerce dolara ulaşabilecek. 2024 sonrası ihlale uğradığını düşünen personel ise şikayet başvurusunda bulunarak ek ödeme talep edebilecek.

Şirket, kapanan mağazalarda işten çıkarılan çalışanların başka şubelerde yeniden işe alınma hakkına sahip olacağını da kabul etti.

Starbucks Sözcüsü Jaci Anderson, şirketin tüm yerel yasalara uyma konusunda kararlı olduğunu, ancak New York yasalarının “yönetimi son derece zor” olduğunu söyledi. Anderson, benzer sorunların şehirdeki birçok perakendeci tarafından da yaşandığını ifade etti.

Ülke genelinde grev sürüyor

Anlaşma, Starbucks Workers United sendikasının Kasım ayından bu yana ABD genelindeki onlarca mağazada sürdürdüğü grevin ortasında geldi. Grevin etkisine ilişkin taraflar arasında anlaşmazlık devam ediyor.

ABD
