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Dünya
AA 24.06.2024 16:36

Netanyahu’nun silah şikayetinin ardından ABD kargo uçağı Tel Aviv’e indi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun silah şikayetinin ardından ABD’ye ait silah ve mühimmat taşıdığı tahmin edilen bir kargo uçağının başkent Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı'na indiği duyuruldu.

Netanyahu’nun silah şikayetinin ardından ABD kargo uçağı Tel Aviv’e indi

İsrail ordu radyosunun haberinde, “Başbakan Netanyahu'nun ABD'den silah sevkiyatında gecikme olduğu yönündeki talebinden sonra, ABD’ye ait C17 tipi kargo uçağı İsrail'e indi.” ifadeleri kullanıldı.

Haberde daha fazla ayrıntıya yer verilmezken, ABD ve İsrail makamlarından da henüz bir açıklama yapılmadı.

Netanyahu, dün yaptığı açıklamada, ABD’den İsrail’e silah sevkiyatının 4 ay önce “dramatik bir düşüş” yaşadığını belirterek, belirli parçalar dışında silahların büyük kısmının ulaşmadığını iddia etmişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu, 18 Haziran’da, ABD'yi ülkesine silah sevkiyatı yapmayı reddetmekle suçladığı bir video paylaşmıştı.

İsrail Başbakanlık Ofisi 19 Haziran’da, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Jack Lew’in Netanyahu'ya, mühimmat ve silahların İsrail'e teslim edilme sürecinde olduğunu söylediğini aktarmıştı.

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