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Dünya
AA 24.06.2024 16:35

Rusya'nın Dağıstan bölgesindeki saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 20'ye çıktı

Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Tatyana Belyayeva, Mahaçkale ve Derbent kentlerinde dün düzenlenen silahlı saldırılar sonucu ölenlerin sayısının 20'ye çıktığını bildirdi.

Rusya'nın Dağıstan bölgesindeki saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 20'ye çıktı
[Fotograf: AA]

Belyayeva, Telegram kanalından, Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde dün bir polis noktası, sinagog ve iki kilisenin hedef alındığı saldırılara ilişkin şunları kaydetti:

"23 Haziran'da Mahaçkale ve Derbent kentlerinde düzenlenen terör eylemi sonucu 46 kişi yaralandı. Bunların arasında polis çalışanlar ve siviller bulunuyor. Yaralanan 7 kişinin durumu ağır. Yaralılara hastanelerde gerekli tıbbi müdahaleler yapılıyor. Maalesef, 20 kişi hayatını kaybetti. Bunların da arasında polis ve siviller bulunuyor."

Rusya İçişleri Bakanlığı, Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırı düzenlediklerini bildirmişti.

Bir polis noktası, sinagog ve iki kilisenin hedef alındığı saldırılarda, 15'i polis ve 4'ü sivil 19 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 saldırganın öldürüldüğü belirtilmişti.

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