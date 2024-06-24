İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 10 günde 360 Filistinli öldü

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 262 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği saldırılarda 28 kişi yaşamını yitirdi, 66 kişi yaralandı. İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında son 10 günde ise 360 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'de Gazze'ye başlattığı saldırılarda ölenlerin sayısı, 262 günde, 37 bin 626’ya, yaralı sayısı ise 86 bin 98’e çıkmış oldu.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı duyuruldu.