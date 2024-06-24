İsrail güçleri, Batı Şeria'daki baskınlarda 12 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın El Halil ve Ramallah'ın çeşitli beldelerine baskın düzenlediği belirtildi.

İsrail askerlerinin 12 Filistinliyi gözaltına aldığı ve baskınlarda bu kişiler ile ailelerine yönelik şiddete başvurduğu, evlerine zarar verdiği ifade edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 9 bin 360'a ulaştığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Bu dönemde işgal altındaki bölgede İsrail güçleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 553 Filistinli hayatını kaybetti.