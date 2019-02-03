Haftalık olağan kabine toplantısı öncesi konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bölgesel gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde yaptı.

Netanyahu, İran'ın açıkça İsrail'i yok etme niyetini ortaya koyduğunu dile getirerek, "İran'daki zorbalara açık bir mesajım var. Ne yaptığınızı ve onu nerede yaptığınızı biliyoruz. İsrail'in güvenliği ve geleceğini güvence altına almak için elimizdeki tüm araçları kullanarak İran'a karşı gerekli adımları atmaya devam edeceğiz" dedi.

Abluka altında tutulan Gazze Şeridi'ndeki duruma da değinen Netanyahu, İsrail tarafına geçişleri önlemek için Gazze sınırına duvar örmeye başladıklarını belirtti.

Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki sükunetin korunmamasına da atıfla, "Şunu açıkça belirtmeliyim ki eğer Gazze'de sükunet korunmazsa seçim sürecinde de olsa karar alırız ve bu kararı uygulamaktan çekinmeyiz" diyerek Hamas'a gözdağı verdi.

İran, dün Huveyze adı verilen karadan karaya bin 350 kilometre menzilli yeni seyir (cruise) füzesini test etmişti.

Kaynak: AA