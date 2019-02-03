Halep’in Azez, Bab, Cerablus ve Afrin ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı ve yerel meclislerin tadilatını yaptırdığı okullarda eğitim gören yaklaşık 350 bin öğrenci, tatilin bitmesiyle ders başı yaptı.

Azez Milli Eğitim Müdürü Muhammed Nadir Horani, "Azez'deki okulları ziyaret ederek eğitim öğretim yılının ikinci yarısında öğrencilerimizin sevinçlerine ortak oluyoruz" dedi.

Tatilin ardından çocukların okula başladığını belirten Horani "Tüm öğrencilerimize ikinci yarıyılda başarılar diliyorum" ifadesini kullandı.

6. sınıf öğrencisi Nizar Hüseyin Hammus da, "Azez Bedir Kübra Okulunda okuyorum. 15 günlük tatilden sonra yeniden okula başladık. Arkadaşlarımıza ve öğretmenlerimize yeniden kavuştuk. İkinci yarıyılda daha çok çalışarak iyi dereceler alacağım" diye konuştu.

Kaynak. AA