Netanyahu, İsrailli esirlerin salıverilmesini sağlayacak anlaşmanın olgunlaştığını açıkladı

Başbakanlık basın ofisinden yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki esirlerin ABD'de bulunan aile temsilcileriyle ilk defa bir araya geldi.

Hamas'a "baskı uyguladıkları için esirlerin iade koşullarının olgunlaştığını" savunan Netanyahu, esirlerin evlerine getirilmesinin Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıların hedeflerinden biri olduğunu kaydetti.

Netanyahu, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada ise, Hamas'a karşı yürütülen saldırılardan vazgeçilmeyeceğini söyleyerek, Hamas'a karşı saldırılardan vazgeçmenin İsrail'i İran'a karşısında tehlikeye atacağını öne sürdü.

Gazze Şeridi'nde esir takası ve ateşkes anlaşması konusunda Hamas ile İsrail arasında devam eden dolaylı müzakerelere dair değerlendirmeler yapan Netanyahu, "Anlaşmayla ilgili olarak şüphesiz koşullar olgunlaşıyor. Bu iyi bir işaret." dedi.

Netanyahu, müzakereler konusunda kararlı olunması halinde anlaşmaya varabileceklerine inandığını kaydederek, "Bunun bir süreç olduğunu peşinen söylüyorum. Maalesef her şey bir anda gerçekleşmeyecek, aşamalar olacak. Ancak anlaşmada ilerleyebileceğimize ve kalan rehinelerin serbest kalmasını sağlayacak güç vereceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki 116 İsrailli esirin olduğu belirtilirken, bunlar arasında 44'ünün ölü olduğu tahmin ediliyor.