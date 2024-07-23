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Dünya
AA 23.07.2024 10:41

Hamas: Çin’de yapılan toplantı ulusal birlik yolunda önemli bir adım

Hamas, Çin'de Filistinli gruplar arasında yapılan toplantının "ulusal birlik yolunda önemli bir adım" olduğunu açıkladı.

Hamas: Çin’de yapılan toplantı ulusal birlik yolunda önemli bir adım

Hamas'ın Ulusal İlişkiler Ofisi Başkanı Hüsam Bedran, Filistinli grupların 21 ve 22 Temmuz tarihlerinde Çin'in başkenti Pekin'de yaptığı toplantıya ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Bedran, Pekin'de Filistinli gruplar tarafından üzerinde anlaşmaya varılan bildirinin, "Filistin'in ulusal birliğine ulaşması yolunda önemli bir adım" olduğunu belirtti.

Bildirinin oluşmasında Çin'in gösterdiği "büyük çabadan" ötürü teşekkür eden Bedran, ABD'nin Filistinli gruplar arasındaki anlaşmaya karşı çıktığını vurguladı.

Bedran, Filistinli gruplar tarafından imzalanan bildirinin en önemli noktasının "Gazze ve Batı Şeria'da Filistin halkını yönetecek, yeniden inşa faaliyetlerini denetleyecek ve seçim koşullarını hazırlayacak bir Filistin ulusal mutabakat hükümetinin kurulması"olduğunu ifade etti.

Çin, 21 ve 22 Temmuz tarihlerinde Fetih Hareketi ve Hamas başta olmak üzere Filistinli grupların katıldığı, "kapsamlı bir ulusal toplantıya" ev sahipliği yapmıştı.

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Çin Filistin - İsrail Çatışması Filistin Devleti Hamas
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