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Dünya
AA 23.07.2024 11:27

Demokratlar, Biden'ın adaylıktan çekilmesiyle seçimi kazanma ihtimallerinin arttığı görüşünde

ABD'de yapılan bir ankete göre, Demokratların neredeyse yarısı, ABD Başkanı Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesi ile 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimini kazanma ihtimallerinin arttığını düşünüyor.

Demokratlar, Biden'ın adaylıktan çekilmesiyle seçimi kazanma ihtimallerinin arttığı görüşünde
[Fotograf: Reuters]

ABD'de CBS News ile YouGov araştırma şirketleri, Demokrat Partiye kayıtlı seçmenlere Biden'ın adaylıktan çekilmesine ilişkin görüşlerini sordu.

Ankete katılan Demokratların yüzde 45'i Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesi ile Cumhuriyetçilerin adayı eski Başkan Donald Trump'ı yenme ihtimalinin arttığını düşünüyor.

Öte yandan Demokratların yüzde 28'i, seçim sonuçlarının adayın kim olduğuna göre değişeceğine inanıyor.

Ankete katılan Demokrat partililerin yüzde 83'ü, Biden'ın çekilmesini onaylarken, yüzde 17'si tam tersini düşünüyor.

Demokratların yüzde 79'u Kamala Harris'in aday olmasını desteklerken, yüzde 21'lik kesim farklı bir aday olması gerektiğini düşünüyor.

Katılımcıların yüzde 82'si Biden'ın, mükemmel ya da iyi bir lider olarak hatırlanacağını düşünüyor.

Başkan Biden, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için adaylıktan çekildiğini duyurmuş, yerine geçecek isim olarak da yardımcısı Kamala Harris'i işaret ederek desteğini belirtmişti.

Biden'a, Trump ile 27 Haziran'da çıktığı canlı yayın tartışmasındaki performansından sonra sağlığının bir dönem daha başkanlığa elverişli olmaması gerekçesiyle yarıştan çekilmesi için parti içinden baskı yapılıyordu.

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