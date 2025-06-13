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Dünya
AA 13.06.2025 19:56

Netanyahu, düzenledikleri saldırılara İran'ın karşılık vereceğini söyledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a ilk etapta nisan sonu için saldırı planladıklarını ancak ertelediklerini belirterek İsraillilere "İran karşılık verecek, füzeler gelecek. Coşkuya kapılmayın, talimatları dinleyin" dedi.

Netanyahu, düzenledikleri saldırılara İran'ın karşılık vereceğini söyledi

Netanyahu, ulusa sesleniş konuşmasında, Eylül 2024'te düzenledikleri suikastla Hizbullah eski Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ı öldürmelerinin ardından İran'ın nükleer programına hız verdiğini iddia etti.

İsrail Başbakanı, "İran, bu tarihten sonra nükleer silah elde etmek için açıkça adım atmaya başladı. Harekete geçmemiz gerekiyordu. Ben, nisan sonunda operasyon için karar aldım. Farklı nedenlerden dolayı bu gerçekleşmedi. Daha sonra Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı ile bugünü belirledik" ifadelerini kullandı.

İran'a saldırıların devam edeceğini bildiren Netanyahu, "Bu ilk ancak tek hedef değil" diye konuştu.

İsrail'in İran'a Ekim 2024'te düzenlediği saldırının ardından Tahran'ın balistik füze programına da hız verdiğini savunan Netanyahu, İran'ın 3 yılda 10 bin füze üretecek kapasite artırımı yaptığını ileri sürerek "daha fazla bekleyemeyeceklerini" dile getirdi.

Netanyahu, İsraillilere seslenerek "İran karşılık verecek, karşı saldırı olacak, bu çok şiddetli olabilir. Füzeler gelecek. Coşkuya kapılmayın, talimatları dinleyin" dedi.

ABD'yi bilgilendirdiklerini de aktaran Netanyahu, şunları kaydetti:

"Amerika'nın pozisyonunu Amerika'ya bırakıyorum. Saldırı hakkında onları bilgilendirdik. Şimdi ne yapacaklar? Bunu Başkan Trump'a bırakıyorum, o, kararlarını bağımsız biçimde alıyor, onun adına konuşamam."

Netanyahu, İran'a "tarihinin belki de tek örnek" saldırısını düzenlediklerini iddia ederek füze rampalarını vurduklarını ancak İran'ın füze üretim tesislerinin asıl hedefleri olduğunu belirtti.

İlerleyen saatlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini açıklayan Netanyahu, İranlılara sesleneceği bir konuşma yapacağını, burada "tarihi fırsat bulunduğunu" savundu.

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