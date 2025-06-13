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Dünya
AA 13.06.2025 18:52

Tahran'da yeniden patlama sesleri: Nükleer tesis hedef alındı

İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, İsrail saldırılarının sürdüğü İran’da, Fordo nükleer tesisinin hedef alındığını duyurdu.

Tahran'da yeniden patlama sesleri: Nükleer tesis hedef alındı

İran medyasında paylaşılan görüntülere göre, şiddetli patlamalar Tahran'ın batısında meydana geldi.

Fars Haber Ajansına göre, kısa süre önce Fordo'daki nükleer saha alanından iki patlama sesi duyuldu ve tesisteki iki nokta hedef alındı.

⁠İsrail, İran'da birçok kente saldırı düzenledi

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'da bağlı Natanz bölgesindeki nükleer tesis ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Natanz'daki nükleer tesiste sızıntı olmadığı bilgisi verilmişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken aralarında kadın ve çocukların da olduğu 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 329 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Tebriz'deki saldırılarda da şu ana kadar 18 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

Başkent Tahran dahil olmak üzere saldırılar aralıklarla devam ediyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a saldırı düzenlediklerini belirterek "tehlike ortadan kalkana kadar" saldırıların süreceğini söylemişti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ülkede olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurmuştu.

İsrail ordusu saldırılara 200’den fazla savaş uçağının katıldığını açıklarken insansız hava araçlarının da kullanıldığı kaydedilmişti.

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