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Dünya
AA 13.06.2025 17:28

ABD'nin İran'ın İsrail'e misilleme ihtimaline karşı askeri varlıklarını bölgeye yönlendirdiği öne sürüldü

ABD'nin, İran'ın İsrail'e misilleme ihtimaline karşın, savaş gemileri dahil askeri varlıklarını Orta Doğu'ya kaydırdığı iddia edildi.

ABD'nin İran'ın İsrail'e misilleme ihtimaline karşı askeri varlıklarını bölgeye yönlendirdiği öne sürüldü

İki ABD'li yetkili, ABD Başkanı Donald Trump yönetimindeki Washington hükümetinin, Orta Doğu'daki askeri güçlerini, İran'ın İsrail'in saldırılarına cevap verme ihtimali üzerine yeniden dizayn ettiği bilgisini paylaştı.

İsmini paylaşmak istemeyen yetkililere göre, ABD donaması, balistik füzelere karşı savunma kabiliyetine sahip USS Thomas Hudner isimli savaş gemisinin Akdeniz'in doğusuna doğru ilerlemesini emrederken, ikinci bir geminin de göreve hazır olması yönünde talimat verdi.

Yetkililer ayrıca Trump'ın, söz konusu durumu görüşmek üzere Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilileriyle bir araya geldiğini belirtti.

ABD Donanmasının Orta Doğu'da konuşlanan savaş gemileri, 1 Ekim 2024'te İran'ın İsrail'e misilleme olarak ateşlediği 200'den fazla füzenin etkisiz hale gelmesinde görev almıştı.

İsrail’in İran'daki birçok kenti hedef alan saldırıları

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Natanz'daki nükleer tesiste sızıntı olmadığı bilgisi verilmişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade de dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği bilgisi verilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a saldırı düzenlediklerini belirterek "tehlike ortadan kalkana kadar" saldırıların süreceğini söylemişti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ülkede olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurmuştu.

İsrail ordusu saldırılara 200’den fazla savaş uçağının katıldığını açıklarken insansız hava araçlarının da kullanıldığı kaydedilmişti.

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