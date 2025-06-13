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Dünya
Reuters 13.06.2025 16:54

BM Güvenlik Konseyi, İran'ın talebiyle bugün toplanacak

İran'ın talebi üzerine Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi bugün, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını ele almak üzere toplanıyor. İran, BM'ye gönderdiği mektupta İsrail'in "yasa dışı ve korkakça" saldırılarına kararlı yanıt vereceğini bildirdi.

BM Güvenlik Konseyi, İran'ın talebiyle bugün toplanacak

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, İran'ın acil çağrısı üzerine, İsrail'in İran'a yönelik son saldırılarını görüşmek üzere bugün olağanüstü toplanacak. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, kritik toplantı bugün gerçekleştirilecek.

İran, BM Güvenlik Konseyi'ne hitaben gönderdiği resmi mektupta, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıları "yasa dışı ve korkakça" olarak nitelendirdi. Mektupta ayrıca, Tahran yönetiminin bu saldırılara "kararlı ve orantılı bir şekilde yanıt vereceği" açıkça ifade edildi.

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