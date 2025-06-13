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Dünya
AA 13.06.2025 16:23

Gazze'deki ablukanın kırılması için Mısır'a gelen 40 aktivist alıkonuldu

Küresel Gazze Yürüyüşü Hareketi, Gazze'deki ablukanın kırılması için çeşitli ülkelerden Mısır'a ulaşan 40 aktivistin alıkonulduğunu açıkladı.

Gazze'deki ablukanın kırılması için Mısır'a gelen 40 aktivist alıkonuldu

Küresel Gazze Yürüyüşü Hareketinden yapılan yazılı açıklamada, Mısırlı yetkililere Gazze yürüyüşüne katılmak üzere gelen aktivistlerin engellenmemesi çağrısı yapıldı.

Mısır'ın başkenti Kahire'den çıktıkları sırada, Fransa, İspanya, Kanada, İngiltere ve Türkiye'den 40 aktivistin alıkonulduğu belirtilen açıklamada, "Küresel Gazze Yürüyüşüne katılan 40 kişinin pasaportları Kahire'den çıkış yolunda bir kontrol noktasında alındı. 15'i otellerde tutuluyor." ifadeleri kullanıldı.

Küresel Gazze Yürüyüşünün barışçıl bir hareket olduğu ve yürüyüşe katılmak için gelenlerin Mısır yasalarına uyduğu aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, alıkonulan aktivistlerin vatandaşı oldukları ülkelerin Kahire'deki büyükelçiliklerine vatandaşlarının serbest bırakılması için girişimlerde bulunmaları çağrısı yapıldı.

Aktivistler Refah Sınır Kapısı'nda buluşmayı hedefliyor

Tunus, Cezayir, Fas ve Moritanyalı yaklaşık 2 bin aktivistin bulunduğu Mağrip Direniş Konvoyu, yola çıktığı Tunus'u geride bırakarak Libya'nın Sirte kentine ulaştı.

Ayrıca dünyanın dört bir tarafından aktivistler de Küresel Gazze Yürüyüşü için Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanmaya başlamıştı.

Gazze'deki ablukanın kırılması için yola çıkan aktivistler, 15 Haziran'da Refah Sınır Kapısı'na ulaşmayı hedefliyor.

Mısır Dışişleri Bakanlığı, 11 Haziran'da, Gazze Şeridi sınırına yakın olan Mısır'daki Ariş kenti ile Refah Sınır Kapısı'na ziyaretlerin ancak daha önceden alınacak resmi onaylarla mümkün olabileceğini bildirmişti.

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