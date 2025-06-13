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Dünya
AA 13.06.2025 16:17

BM: Aktivistlerin Gazze'ye yürümesi, küresel bir hayal kırıklığının ifadesidir

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Sözcüsü Jens Laerke, aktivistlerin ablukayı kırmak için Gazze'ye yürüyüş eylemleri düzenlemesine ilişkin, "Bunun çözümsüzlükten kaynaklanan küresel bir hayal kırıklığının ifadesi olduğunu düşünüyorum." dedi.

BM: Aktivistlerin Gazze'ye yürümesi, küresel bir hayal kırıklığının ifadesidir

Laerke ve Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi İletişim Direktörü Alessandra Vellucci, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

AA muhabirinin "Gazze'ye yönelik insani yardım ablukasını kırmak üzere birçok aktivist sivil girişimde bulunuyor. Mağrip Direniş Konvoyu şu anda Libya'da ve Gazze'ye yürüyor. Binlerce aktivist de dün Kahire'de buluştu ve bugün 'Küresel Gazze Yürüyüşü' isimli eylemle Refah Sınır Kapısı'na yürüyor. BM olarak bu girişimleri nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Vellucci, bu eylemlerin farkında olduklarını belirterek, herkesin barışçıl protestolara katılma haklarına saygı duyması gerektiğini söyledi.

Laerke ise bu girişimlerden haberdar olduklarını dile getirdi.

"Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition)" tarafından gerçekleştirilen eylemlerin de büyük bir hikaye olduğunu belirten Laerke, aktivistlerin eylemlerine ilişkin, "Bunun çözümsüzlükten kaynaklanan küresel bir hayal kırıklığının ifadesi olduğunu düşünüyorum. Daha önce söyledim ve tekrar söyleyeceğim, son 2 yıldır komada olsanız ve bugün uyanıp ilk kez neler olduğunu görseniz, bunun bu noktaya nasıl gelebildiğine şaşırırdınız. Bence bunun arkasındaki his bu." ifadelerini kullandı.

Laerke, bu eylemlerin, çok fazla acı çekenler için "destek dalgası" ve yaşananları durduramamanın getirdiği hayal kırıklığı olduğunu kaydetti.

Göstericiler Refah Sınır Kapısı'nda buluşmayı hedefliyor

Tunus, Cezayir, Fas ve Moritanyalı yaklaşık 2 bin aktivistin bulunduğu Mağrip Direniş Konvoyu, yola çıktığı Tunus'u geride bırakarak Libya'ya ulaştı.

Ayrıca dünyanın dört bir tarafından aktivistler, Küresel Gazze Yürüyüşü için Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanmaya başlamıştı.

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