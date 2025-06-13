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Dünya
AA 13.06.2025 16:01

Hizbullah: İsrail’in İran’a saldırısı tüm kırmızı çizgileri aştı

Lübnan’daki Hizbullah Hareketi, İsrail’in İran’a yönelik geniş çaplı saldırısını “kırmızı çizgilerin tehlikeli bir şekilde aşılması” olarak niteledi.

Hizbullah: İsrail’in İran’a saldırısı tüm kırmızı çizgileri aştı

Hizbullah’tan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail’in bu saldırısı, ABD’nin tam destek ve himayesiyle bölgede tüm kural ve dengeleri hiçe sayan bir tırmanış anlamına geliyor." ifadeleri kullanıldı.

İsrail’in bölgeyi ateşe sürükleyecek maceralara girdiği, İran’ın ise “en yüksek düzeyde itidal göstererek nükleer programını barışçıl amaçlarla sürdürmeye çalıştığı savunulan açıklamada, "Bu saldırı, İran’ı zayıflatmayacak aksine egemenliğini ve güvenliğini savunma konusundaki kararlılığını artıracaktır." ifadelerine yer verildi.

Saldırının, ABD onayı ve doğrudan koordinasyonuyla gerçekleştiği öne sürülen açıklamada, Washington’un sorumluluktan kaçamayacağı vurgulandı.

Hizbullah, açıklamasında İran halkı ve yönetimine taziye dileklerini ileterek kendileriyle tam dayanışma içinde olduklarını kaydetti.

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