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Dünya
AA 13.05.2024 12:03

Nepalli dağcı Kami Rita, 29. kez Everest'in zirvesine tırmanarak dünya rekoru kırdı

Nepalli dağcı Kami Rita, dünyanın en yüksek noktası Everest Dağı'nın zirvesine 29. kez ulaşmayı başararak dünya rekoruna imza attı.

Nepalli dağcı Kami Rita, 29. kez Everest'in zirvesine tırmanarak dünya rekoru kırdı
[Fotoğraf: GettyImages]

BBC'nin haberinde, 8 bin 848 metre yüksekliğindeki zirveye ilk kez 1994'te çıkan 54 yaşındaki Rita'nın, yeni tırmanışıyla kendi rekorunu kırarak "Everest zirvesine en çok çıkan insan" ünvanını elinde tuttuğu belirtildi.

Nepal'in ev sahipliği yaptığı dünyanın en yüksek noktası Everest Dağı'nın zirvesine 29. kez tırmanmayı başaran Rita'nın "Everest adam" olarak tanındığı ifade edildi.

Nepalli sherpa (yerli rehber) Rita'nın yeni tırmanışıyla dünya rekoruna imza attığı vurgulanarak, yıllardır turist rehberi olarak görev yaptığı kaydedildi.

Everest Today sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kami Rita ile aynı gün İngiliz dağcı Kenton Cool'un da kendi rekorunu kırdığını bildirildi.

Paylaşımda, Cool'un da "yabancı dağcı" olarak kendi rekorunu kırdığı ve 18. kez Everest'in zirvesine ulaşmayı başardığı aktarıldı.

Nepal'in, nisan-haziran döneminde devam edecek tırmanış sezonu kapsamında 414 dağcıya Everest izni verdiği bilgisi paylaşıldı.

Geçen yıl 600'den fazla dağcı, Everest'in zirvesine tırmanmayı başarırken 18 dağcı hayatını kaybetmişti.

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