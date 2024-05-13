ABD'nin İsrail Büyükelçisi: Gerginliğe rağmen ABD-İsrail ilişkilerinde köklü bir değişiklik yok

İsrail haber kanalı Channel 12'ye konuşan Büyükelçi Lew, son dönemde ikili ilişkilerde yaşanan gerilime dair değerlendirmelerde bulundu.

Büyükelçi Lew, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Refah'a kara saldırısı düzenlemesi durumunda İsrail'e silah sevkiyatını durdurma kararına ilişkin, İsrail'e sağlanan büyük çaplı ve ağır bombalar ile bunların yoğun nüfuslu kentsel alanlarda kullanılmasının değerlendirildiğini ve konuya ilişkin görüşmelerin devam edeceğini kaydetti. Lew, yüksek etkili ağır bombaların yoğun nüfuslu alanlarda kullanılmaması gerektiğinin altını çizdi.

Lew, ikili ilişkilerde gerilimlerin yaşandığına işaret ederek, "Ancak ilişkilerde köklü bir değişiklik yaşandığını düşünmenin hata olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Taraflar arasında İsrail'in Refah'taki saldırıları konusunda henüz ciddi bir "anlaşmazlık" yaşanmadığını iddia eden Lew, konuya dair herhangi bir anlaşmazlık olmayacağını ümit ettiğini ifade etti.

Öte yandan, Lew, Biden yönetiminin halen İsrail'in "Hamas'ı devirme hedefini" destekleyip desteklemediği yönündeki soruya ise, "ABD'nin böyle bir hedefi hiç bir zaman paylaşmadığını ve söz konusu hedefin inandırıcı olmadığını" söyledi.

Hamas'ı "tehdit olmaktan çıkarmanın" daha gerçekçi olduğunu savunan Lew, "Hamas'ın siyasi veya idari bir organ olmaması gerektiğini sürekli söyledik. Bu, Hamas'ın son üyesini ortadan kaldırdığınız anlamına gelmiyor." dedi.