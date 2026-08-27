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Dünya
AA 27.08.2026 12:08

Nepal'deki selde can kaybı 270'e çıktı

Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 270'e yükseldi.

Nepal'deki selde can kaybı 270'e çıktı
[Fotograf: Reuters]

Yerel basında yer alan haberlere göre, dün ülkenin Çin sınırına yakın bölgelerini etkileyen sel felaketi nedeniyle can kayıpları artarken sel sularına kapılanları kurtarmak için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Nepal Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Kurumunun açıklamasında da aralarında yabancı turistlerin de olduğu kayıp 826 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü, Nepal ordusunun helikopterlerle selden etkilenen bölgelerdeki 100'den fazla kişiyi kurtardığı belirtildi.

Açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının felaketten en fazla etkilenen Rasuwa ve Nuwakot bölgelerinde yoğunlaştırıldığı ifade edildi.

Çin devlet televizyonu CCTV ise sınırın Tibet tarafında kayıp olduğu bildirilen 558 kişiden 260'ının yabancı olduğunu belirtti.

Ölü sayısı 270'e yükseldi

Nepal Polis Departmanından yapılan açıklamada, yerleşim bölgelerinin etkilendiği, çok sayıda kamu binası ile özel mülkün hasar gördüğü selde hayatını kaybedenlerin sayısının 270'e yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada, 4 bin 50 polis memurunun arama kurtarma çalışmalarında görevlendirildiği belirtildi.

Nepal Turizm Kurulu, kayıplardan 179'unun Hindistan, 65'inin ABD, 51'inin Malezya, 35'inin Avustralya, 33'ünün İngiltere, 25'inin Kanada vatandaşı olduğunu açıkladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı açıklamasında da 53 Ukrayna vatandaşının sel sularına kapılarak kaybolduğu ifade edildi.

Uzmanlar, buzul çökmesine işaret ediyor

Sel öncesi bölgede ilk olarak deprem meydana geldiğini açıklayan ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, daha sonra verilerini güncelleyerek 5,2 büyüklüğündeki sismik hareketin kaynağının buzul çökmesi olduğunu ifade etti.

Merkezi Katmandu'da bulunan Uluslararası Dağlık Kalkınma Merkezinde görevli uzmanlar da sele bölgedeki dağlık alandan kopan buzul parçalarının tetiklediği çığın neden olduğunu belirtti.

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