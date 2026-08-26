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Dünya
AA 26.08.2026 21:31

Nepal'de selde hayatını kaybedenlerin sayısı 162'ye yükseldi

Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa ve çevresinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 162'ye çıktığı, yüzlerce kişiden haber alınamadığı belirtildi.

Nepal'de selde hayatını kaybedenlerin sayısı 162'ye yükseldi

The Kathmandu Post gazetesinin haberine göre, dağlık bir bölge olan Rasuwa ve çevre bölgelerde sabah saatlerinde sel meydana geldi.

Selin, Bhotekoshi Nehri çevresindeki yerleşim yerlerine ve binalara zarar verdiğini kaydeden yetkililer, kolluk kuvvetlerinin arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Selde hayatını kaybedenlerin sayısı 162'ye yükseldi.

Yüzlerce kişiden haber alınamıyor

Başbakanlık Ofisi verilerine göre, 44 güvenlik görevlisi ile 391'i yabancı uyruklu kişi kayıp.

Nepal basınında, haber alınamayan kişilerin, Rasuwa'nın sınır komşusu olan Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'ndeki Kailash Mansarovar bölgesine dini ziyaret amacıyla bölgede oldukları ifadesi yer aldı.

Kötü hava şartları arama kurtarma çalışmalarına engel oluyor

Yetkililere göre, arama kurtarma çalışmaları Nepal ordusu ve özel şirketlere ait helikopterlerle sürüyor.

Öte yandan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı helikopterler dönüş yapmak zorunda kalırken, bölgeye ilave helikopterlerin gönderilmesinin zorlaştığı belirtiliyor.

Çin Devlet Başkanı Şi'den tahliye çağrısı

Xinhua ajansının haberine göre Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Nepal'deki sellerin Tibet Özerk Bölgesi'nde Gyirong sınır kapısı yakınlarına kadar gelmesi ve sivil kayıplara yol açması üzerine, arama kurtarma çalışmalarına başlanması talimatını verdi.

Şi ayrıca, bölge sakinlerinin tahliye edilmesi ve yaralılara tıbbi müdahalede bulunulması konusunda bölge yetkililerini görevlendirdi.

Çin Başbakanı Li Çiang da sellerden etkilenen ve kaybolan kişilerin sayısının derhal tespit edilmesi, bölge yetkilileriyle işbirliği ve iletişimin artırılması talimatını verdi.

Nepal basınındaki haberlere göre selin sebebini araştıran yetkililer, yakınlardaki bir buzul gölünün taşması ihtimali üzerinde duruyor.

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, insani yardım malzemeleri taşıyan uçağın Nepal'in başkenti Kathmandu'ya ulaştığını, daha fazla yardım için çalışmalara devam ettiklerini açıkladı.

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