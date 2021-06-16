The Himalayan Times'da yer alan habere göre, Nepal'in başkenti Katmandu'ya 65 kilometre mesafedeki Sindhupalchok bölgesinde dünden bu yana devam eden şiddetli yağışlar sel ve heyelanlara neden oldu.

Yetkililer, sellerde 7 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 50 kişinin arandığını açıkladı.

Muson yağmurları doğal afetlere neden oluyor

Melamchi Nehri üzerindeki köprüler yıkılırken, çok sayıda ev hasar gördü.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Güney Asya'da haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağmurları, büyük çaplı doğal afet ve kazalara neden oluyor.