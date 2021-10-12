Haber Giriş: 12 Ekim 2021 Salı 16:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nepal'de otobüs kazası: 25 ölü
[Temsili fotoğraf: AA ]
Nepal'de polis yetkilileri ülkenin kuzeybatısındaki bir otobüs kazasında en az 25 kişinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi.
Mugu ilçesinden geçen otobüsün kaza yapması sonucu 25 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
BBC'nin haberine göre, kazanın nedeni belli olmazken, otobüsün frenlerinin arızalanmasıyla ilgili bir sorun yaşamış olabileceği belirtildi.
Yerel basında yer alan görüntülerde, bir tepenin eteğinde devrilen otobüsün enkazı yer aldı.
Polis, olay yerine kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini ve soruşturmanın sürdürüldüğünü bildirdi.
Otobüstekilerin birçoğunun Nepal ve Hindistan'da büyük bir dini festival olan Dashain kutlamalarının ardından evlerine dönmekte olduğu sanılıyor.
Etiketler: Trafik Kazası
Son Haberler
- 16:38
- 16:18
- 16:20
- 16:08
- 16:03
Sıradaki Haber
Arap koalisyonu: Husilere ait patlayıcı yüklü İHA imha edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz