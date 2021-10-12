Mugu ilçesinden geçen otobüsün kaza yapması sonucu 25 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

BBC'nin haberine göre, kazanın nedeni belli olmazken, otobüsün frenlerinin arızalanmasıyla ilgili bir sorun yaşamış olabileceği belirtildi.

Yerel basında yer alan görüntülerde, bir tepenin eteğinde devrilen otobüsün enkazı yer aldı.

Polis, olay yerine kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini ve soruşturmanın sürdürüldüğünü bildirdi.

Otobüstekilerin birçoğunun Nepal ve Hindistan'da büyük bir dini festival olan Dashain kutlamalarının ardından evlerine dönmekte olduğu sanılıyor.