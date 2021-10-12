Haber Giriş: 12 Ekim 2021 Salı 16:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Arap koalisyonu: Husilere ait patlayıcı yüklü İHA imha edildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Yemen'de hükümet güçlerine destek veren Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyonu, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği patlayıcı yüklü bir insansız hava aracının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Koalisyon güçlerinden yapılan yazılı açıklamada, Husi milislerin Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Hamis Muşayt kentine patlayıcı yüklü insansız hava aracı (İHA) ile saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.
Söz konusu İHA'nın imha edildiği aktarılan açıklamada, daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.
Husilerden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.
Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
Etiketler: Yemen Suudi Arabistan
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