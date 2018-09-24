  • 24 EYLÜL 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 6.216
    EURO 7.313
  • BIST 98328.74
    ALTIN 239.235
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Nepal'de kaplan popülasyonu 9 yılda yaklaşık 2 kat arttı

Nepal'de kaplan popülasyonu 9 yılda yaklaşık 2 kat arttı

Nepal'de Bengal kaplanı popülasyonunun 9 yılda yaklaşık 2 kat arttığı açıklandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Nepalde kaplan popülasyonu 9 yılda yaklaşık 2 kat arttı

Channel NewsAsia'nın haberine göre, çevreciler ve yaban hayatı uzmanları tarafından 4 bin kamerayla yürütülen çalışmayla, Nepal'de 2009'dan bu yana kaplan popülasyonunun yaklaşık 2 kat artarak 235'e ulaştığı belirlendi.

Ülkede 2009'da 121 Bengal kaplanının kaldığını ifade eden uzmanlar, 9 yıldaki artışın sevindirici olduğuna işaret etti.

Güney Asya ülkeleri, 2022 yılına kadar kaplan popülasyonunu 2 katına çıkarma sözü vermişti. Kaplanlar hala avlanma ve doğal yaşam alanının kaybı tehditleriyle karşı karşıya.

Dünyada yüzde 60'ı Hindistan'da olmak üzere 2 binden az Bengal kaplanı yaşadığı sanılıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: nepal, kaplan
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER