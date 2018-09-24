1990'lı yıllardan beri İslam'ı seçen Norveçlilerin sayısı artıyor

Norveç'in en yüksek tirajlı gazetesi Verdens Gand'de yayımlanan haberde, 1990'lı yıllardan itibaren İslam'ı seçen Norveçlilerin sayısının arttığı belirtildi.

Oslo Üniversitesi Dinler Tarihi Bölümü Araştırma Görevlisi Karin Vog, 1990'lı yıllarda Müslüman olan Norveçli sayısının 500 olduğunu, son yıllarda bunun 3 bini bulduğunu söyledi.

Eskiden Norveçli kadınların evlilik yoluyla İslam dinini seçtiğini açıklayan Vog, "Şimdilerde bu olgu çok değişti. Artık özellikle kadınlar okuyarak, araştırarak İslam'ı seçiyor" dedi.

Müslüman olduğu için tepki görüyor

Düşünce kuruluşu Minotek Antropoliji Müdürü Linda Noor ise, dünyanın küçüldüğünü ve herkesin İslam dini ile ilgili bilgilere her yerden ulaşılabildiğini belirtti.

4 yıl önce Müslüman olan Norveçli Monica Salmouk, İslam hakkında çok araştırma yaptığını ve kitap okuduğunu vurgulayarak, Oslo'da ilk defa İslam Kültür Merkezi Camii'ne gittiğini, çok etkilendiğini ve orada Müslüman olmayı seçtiğini söyledi.

Salmouk, Müslüman olduğu için tepki gördüğünden bahsederek, orta yaşlı bir Norveçlinin yüzüne tükürdüğünü anlattı.

"Şüpheyle bana bakanların benden bilgi almalarını istiyorum"

Norveçli Silje Aaliya Nilsen de, İslam'dan etkilendiğini ve 16 yaşında Müslüman olduğunu söyledi. Başörtüsü takması nedeniyle etrafındaki şüpheci ve meraklı gözlerin çoğaldığını belirten Nilsen, "Eğer merak ediyorsanız sormalısınız. Şüpheyle bana bakanların benden bilgi almalarını istiyorum" dedi.

42 yaşındaki Solva Nabila Sexelin ise, ailesinin sığınmacı aileleriyle ilgilendiğini ve Müslüman sığınmacı ailelerin çocuklarından etkilenerek İslam'ı seçtiğini anlattı.

Kaynak: AA