ABD öncülüğündeki koalisyon 4 yılda 2 bin 832 sivili öldürdü

Suriye İnsan Hakları Ağı, ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyon güçlerinin saldırılarına dair bir rapor yayımladı.

Koalisyon güçlerinin özellikle son 2 yılda hedef gözetmeyen saldırılar düzenlediğine dikkat çekilen raporda, Suriye'deki askeri müdahalesinin 4'üncü yılını dolduran koalisyonun bugüne kadar 2 bin 832 sivili öldürdüğüne yer verildi. Hayatını kaybedenlerin 861'i çocuk, 617'si kadın.

156 katliam yapıldı

En az 5 kişinin hayatını kaybettiği saldırıların katliam olarak nitelendirildiği raporda, koalisyon güçlerinin bugüne kadar 156 katliam yaptığı belirtildi.

Sivil yerleşimlerin 170 kez bombardımana maruz kaldığı vurgulandı. Saldırıların 25'i okul, 15'i ise sağlık kuruluşlarına yönelik.

Raporda, koalisyonun ilk 2 yılda genellikle askeri tesisler ve terör örgütü DEAŞ'a ait cephanelikleri vurduğu, son 2 yılda ise hedef gözetmeyen saldırılar gerçekleştirdiğine dikkat çekildi.

Obama ve Trump dönemi karşılaştırıldı

Raporda, iki ABD Başkanı dönemindeki saldırılar da karşılaştırıldı.

Buna göre, Barack Obama döneminde 976 sivil, koalisyon güçlerinin saldırılarında hayatını kaybederken, Donald Trump yönetimi sırasında bu sayı şimdiden bin 856'ya ulaşmış durumda.

Kaynak: TRT Haber