Çok Bulutlu 23.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.10.2024 12:33

Nepal'de Dhaulagiri Dağı'na tırmanan 5 Rus dağcı hayatını kaybetti

Dünyanın en yüksek 7. zirvesi olan Nepal’deki Dhaulagiri Dağı'na tırmanan 5 Rus dağcının hayatını kaybettiği bildirildi.

Nepal'de Dhaulagiri Dağı'na tırmanan 5 Rus dağcı hayatını kaybetti

Nepal'in başkenti Katmandu merkezli bir rehberlik organizasyonundan Pemba Jangbu Sherpa, yaptığı açıklamada, 8 bin 167 metre yüksekliğindeki Dhaulagiri Dağı'na tırmanan 5 Rus dağcının, 6 Ekim'den bu yana kayıp olduğunu aktardı.

Pemba, dağcıların bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmaları kapsamında bir helikopterin, zirve yakınında dağcıların cesetlerini tespit ettiğini ifade etti.

Dağcılardan ikisinin zirveye ulaştığını, diğerlerinin ise zirveye ulaşmadan geri döndüğünü öngördüklerini söyleyen Pemba, dağcıların tırmanış sırasında kayıp düştükleri için yaşamlarını yitirdiği yönünde değerlendirmelerin yapıldığını belirtti.

Öte yandan dağcıların ölüm nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Sıradaki Haber
Hizbullah, katil İsrail'in kuzeyindeki askeri tesisleri hedef aldıklarını duyurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:21
Fransız milletvekili, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına dair yayınlardaki "çifte standardı" eleştirdi
15:15
Almanya, İsrail’e silah sağlamaya devam edecek
15:14
BM: İsrail ordusu 2 günde Gazze'nin kuzeyinde 118 saldırı gerçekleştirdi
15:18
TMSF'den indirimli lüks araç ihalesi
15:17
Polisi şehit eden sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
15:10
Aranan hükümlü çatı katında yakalandı
Bingöl'de üretilen harman tuğlalar İngiltere'ye ihraç ediliyor
Bingöl'de üretilen harman tuğlalar İngiltere'ye ihraç ediliyor
FOTO FOKUS
Polisten kaçan tır otomobillerin üzerine devrildi: 2 yaralı
Polisten kaçan tır otomobillerin üzerine devrildi: 2 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ