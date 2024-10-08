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Dünya
AA 08.10.2024 11:44

Hizbullah, katil İsrail'in kuzeyindeki askeri tesisleri hedef aldıklarını duyurdu

Hizbullah, işgalci İsrail'in kuzeyindeki askeri tesisleri ve askerlerin yoğunlaştığı bölgelere roket atışı gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Hizbullah, katil İsrail'in kuzeyindeki askeri tesisleri hedef aldıklarını duyurdu
[Fotograf: Reuters]

Hizbullah, sosyal paylaşım platformu Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada, Lübnan sınırına yakın El-Merc bölgesi civarında İsrail askerlerinin toplandığı alana roket saldırısı düzenlendiği belirtildi.

İsrail'in kuzeyindeki Dişun beldesinde İsrail ordusuna ait topçu mevzisine de roket atıldığının kaydedildiği açıklamada, Delton kasabasındaki İsrail topçu mevzisinin de hedef alındığı aktarıldı.

Açıklamada, saldırıların "Gazze Şeridi'ndeki kararlı Filistin halkını, onların cesur ve onurlu direnişini desteklemek, Lübnan'ı ve halkını savunmak ve İsrail'in barbar işgallerine yanıt olarak" geldiği belirtildi.

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