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Dünya
AA 08.10.2024 11:40

İran, İsfahan'daki patlamanın saldırı kaynaklı olmadığını açıkladı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsfahan kenti yakınlarında meydana gelen patlamanın, savunma sistemi denemesinden kaynaklandığını duyurdu.

İran, İsfahan'daki patlamanın saldırı kaynaklı olmadığını açıkladı
[Fotograf: AA]

İranlı öğrenciler haber ajansı ISNA, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, "Dün gece yarısı, patlama sesi ve parlak bir nesnenin görülmesi, savunma sisteminin test faaliyetinden dolayı meydana geldi. Düşman saldırısı veya tatbikat iddiaları doğruyu yansıtmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

İsfahan kentinde gece yarısı patlama sesi duyulmuş, sosyal medyada patlamanın saldırı sonucu yaşandığı iddia edilmişti.

Kentin kuzeyindeki Natanz ilçesinde uranyum zenginleştirme tesisi, şehrin güneydoğusundaki Ruşendeşt köyü yakınlarında ise uranyum dönüştürme tesisi bulunuyor.

İran'ın İsrail'e 1 Ekim'de düzenlediği balistik füze saldırısı sonrası nükleer tesislerinin katil İsrail tarafından hedef alınabileceği gündeme gelmişti.

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