Kalkışa hazırlanan Rossiya Airlines'a ait uçağın yolcuları, bir süre sonra havasızlıktan şikayet etmeye başladı. Havasız kalan yolcular, çareyi acil çıkış kapısını açmakta buldu.

Acil çıkış kapısının açılması sonucu uçağın acil tahliye kaydırağı aktif hale geldi. Ekipler, uçaktaki tüm yolcuları indirdi.

Rossiya Airlines, yaptığı açıklamada, uçakta bulunan yolcuların başka bir uçağa alınarak uçuşun 4 saatlik gecikmeli olarak gerçekleştirilebildiğini bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarılırken hava yolu şirketi yolcuların zararlarının karşılanacağını duyurdu.