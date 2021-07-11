Haber Giriş: 11 Temmuz 2021 Pazar 15:38Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Nefessiz kalan yolcular uçağın acil çıkış kapısını açtı
[Fotoğraf: İHA]
Rusya'nın başkenti Moskova'dan Antalya'ya gitmek üzere kalkışa hazırlanan uçakta bulunan yolcular, klimalardaki arıza nedeniyle nefes almakta sorun yaşayınca çareyi acil çıkış kapısını açmakta buldu.
Kalkışa hazırlanan Rossiya Airlines'a ait uçağın yolcuları, bir süre sonra havasızlıktan şikayet etmeye başladı. Havasız kalan yolcular, çareyi acil çıkış kapısını açmakta buldu.
Acil çıkış kapısının açılması sonucu uçağın acil tahliye kaydırağı aktif hale geldi. Ekipler, uçaktaki tüm yolcuları indirdi.
Rossiya Airlines, yaptığı açıklamada, uçakta bulunan yolcuların başka bir uçağa alınarak uçuşun 4 saatlik gecikmeli olarak gerçekleştirilebildiğini bildirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarılırken hava yolu şirketi yolcuların zararlarının karşılanacağını duyurdu.
Etiketler: Rusya
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