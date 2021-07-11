Haber Giriş: 11 Temmuz 2021 Pazar 14:23Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Nadir rastlanan cam ahtapot, Pasifik Okyanusu'nda görüntülendi
ABD’deki Schmidt Okyanus Enstitüsü, Pasifik Okyanusu’nun derin sularında gerçekleştirdiği araştırma seferinde nadir rastlanan "cam ahtapot"u görüntüledi.
Schmidt Okyanus Enstitüsü, Pasifik Okyanusu’nda bulunan Kiribati'ye ait mercan adaları ve koral resifi zinciri Phoenix Adaları çevresinde yaptığı 34 günlük araştırma ve keşif seferi sonucunda cam ahtapot görüntülemeyi başardı.
Falkor araştırma gemisiyle yapılan seferde 30 bin kilometre karelik okyanus tabanını haritalayan bilim insanları, tek görünür özellikleri optik siniri, göz küreleri ve sindirim sistemi olan neredeyse şeffaf cam ahtapotun 2 nadir görüntüsünü yakaladı.
Okyanus bilimciler daha önce cam ahtapotun sınırlı canlı görüntüsünü yakalamış ve okyanustaki yırtıcı hayvanların bağırsaklarında bulunan örnekleri inceleyerek cam ahtapot hakkında bilgi edinebilmişti.
Etiketler: ABD
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