11 Temmuz 1995`te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birlikler tarafından Bosna Hersek`in doğusundaki Srebrenitsa`nın ele geçirilmesinin ardından başlayan ve kısa zaman içinde 8 binden fazla Boşnak sivilin hunharca öldürüldüğü soykırım…

Avrupa`da İkinci Dünya Savaşı`nın ardından yaşanmış en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa soykırımının acısı aradan geçen 26 yıla rağmen yüreklerdeki yerini koruyor.

“Soykırım tekrarlanmasın” mesajı

Bosna Hersek'teki Mostar Köprüsü'nden 11 temmuz tarihine dikkat çekmek amacıyla 11.07'de yapılan sessiz atlayışla, Srebrenitsa'da yaşananların dünyanın hiçbir yerinde asla tekrarlanmaması gerektiği mesajı verildi.

Nehre ‘Srebrenitsa çiçeği’ bırakıldı

Etkinliğe katılanlar, Srebrenitsa kurbanları anısına Neretva nehrine çiçekler attı, Mostar'ın Donja Mahala bölgesinde yaşayan gençler tarafından hazırlanan Srebrenitsa çiçeği de nehrin soğuk sularına bırakıldı.

Mostari Dalgıç Kulübü Sözcüsü Sasa Orucevic, burada yaptığı konuşmada, "Kurbanların unutulmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Srebrenitsa'da yaşanan soykırımın bir daha kimsenin başına gelmemesini temenni ediyoruz" dedi.