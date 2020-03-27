Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov, Twitter'dan Kuzey Makedonya'nın NATO'nun 30. üyesi olmasıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Bu haftanın birçok yönden tarihi bir hafta olduğuna işaret eden Dimitrov, "Kuzey Makedonya, bugün resmi olarak Avro-Atlantik uluslar ailesinde tamamen hak ettiği yeri aldı" dedi.

Dimitrov, ülkesinin NATO üyelik serüveninin 27 yıl önce başladığını anımsatarak, "Bugünden itibaren müttefik ve dostlarıyla omuz omuza duran gururlu bir NATO üyesiyiz" bilgisini verdi.