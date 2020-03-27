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NATO'nun 30'uncu üyesi Kuzey Makedonya oldu
[Fotoğraf: AA]
Kuzey Makedonya, tüm resmi süreçlerin tamamlanmasının ardından NATO'nun 30'uncu üyesi oldu.
Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov, Twitter'dan Kuzey Makedonya'nın NATO'nun 30. üyesi olmasıyla ilgili paylaşımda bulundu.
Bu haftanın birçok yönden tarihi bir hafta olduğuna işaret eden Dimitrov, "Kuzey Makedonya, bugün resmi olarak Avro-Atlantik uluslar ailesinde tamamen hak ettiği yeri aldı" dedi.
Dimitrov, ülkesinin NATO üyelik serüveninin 27 yıl önce başladığını anımsatarak, "Bugünden itibaren müttefik ve dostlarıyla omuz omuza duran gururlu bir NATO üyesiyiz" bilgisini verdi.
Etiketler: nato Kuzey MakedonyaSon Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 21:19
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