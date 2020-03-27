Haber Giriş: Kaynak: AA
Nikaragua'da koronavirüsten ilk ölüm
[Fotoğraf: AA]
Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da, yeni tip koronavirüs nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.
Nikaragua Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybeden 60 yaşındaki erkekte "hipertansiyon" rahatsızlığının bulunduğu belirtildi.
Öte yandan bu kişinin ülkeye 16 Mart'ta Kolombiya'dan geldiği bilgisi paylaşıldı.
Nüfusu 6 milyonu aşan Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da ilk COVID-19 vakası, ülkeye Panama'dan gelen 40 yaşındaki bir erkekte 18 Mart'ta görülmüştü.
Etiketler: Nikaragua koronavirüs ilk ölümSon Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 21:07
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