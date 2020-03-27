Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı da olan Markus Söder, Spiegel dergisine açıklamalarda bulundu. Yaşanan bu krizde, AB'nin ve Von der Leyen'in harekete geçmesi gerektiğini belirten Söder, "Ancak Brüksel’de garip bir sessizlik var" yorumunda bulundu.

Söder, Avrupa'da şu an dayanışma yaşanmadığını, bunun da Avrupa ruhunu tehlikeye attığını söyledi.

Şimdi İtalya ve İspanya’ya yardımların organize edilmesi gerektiğine dikkat çeken Söder, "Bu, Avrupa’nın en üst gündeminde yer alması lazım ve bundan da AB Komisyonu sorumlu" dedi.

Aynı zamanda AB ülkeleri arasında sınır trafiğinin mümkün olmasını isteyen Söder, "Şu an her şeyi ikili ilişkilerle çözmemiz lazım. Şansölye (Almanya Başbakanı Angela Merkel) olmazsa gerçekten sorun yaşarız" dedi.