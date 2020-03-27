Saat 18.00'den 06.00'ya kadar sokağa çıkma yasağının uygulandığı Libya'da artık sadece lokanta ve kafeler değil, neredeyse tüm ticari işletmeler kapalı.

Yalnızca eczaneler ve az sayıdaki bakkal dükkanı faal durumda.

Dezenfeksiyon ekipleriyse yoğun şekilde çalışıyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

1 vaka tespit edildi

Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac, gece saatlerinde ülke gündemine ilişkin açıklama yaptı.

Serrac, Libya'da şu anda tespit edilen 1 vaka olduğunu ve hastanın durumunun iyi olduğunu söyledi.

Hafter'le mücadele sürüyor

Bu kişiyle teması olan 26 kişiye de test yapıldığını belirten Serrac, hem Hafter milisleri hem de koronavirüsle mücadelelerinin süreceğini söyledi:

"Biz şu anda iki cephede savaşıyoruz; biri korona diğeri de cephe hatlarında halkımıza saldıran militanlar. İki mücadeleyi aynı anda veriyoruz. Koronayla ve saldırganlarla mücadele etmeye devam edeceğiz."

İçşleri Bakanı Fethi Başağa da alınan önlemleri ve olağanüstü hal uygumalarının durumunu Şehitler Meydanı ve çevresindeki dükkanları gezerek denetledi.

Kamera: Aykut Olgun