İngiltere'de koronavirüs kaynaklı can kaybı 1 günde yüzde 31 artarak, 578'den 759'a yükseldi.

Toplam vaka sayısı ise 2 bin 749'luk artış ile 14 bin 579'a ulaştı.

Öte yandan İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Sağlık Bakanı Matt Hancock'un da Covid-19 testlerinin pozitif sonuçlandığı açıklanmıştı.

Ölü sayısı artıyor

Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bin 35'e yükseldi.

Toplam vaka sayısı ise 553 bini aşmış durumda.