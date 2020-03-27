Haber Giriş: Kaynak: Reuters, Johns Hopkins University
İngiltere'de son 24 saatte 181 kişi koronavirüsten öldü
[Fotoğraf: Reuters]
İngiltere'de son 24 saatte 181 kişi daha koronavirüs (Covid-19) sebebiyle yaşamını yitirdi, toplam can kaybı 759'a yükseldi.
İngiltere'de koronavirüs kaynaklı can kaybı 1 günde yüzde 31 artarak, 578'den 759'a yükseldi.
Toplam vaka sayısı ise 2 bin 749'luk artış ile 14 bin 579'a ulaştı.
Öte yandan İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Sağlık Bakanı Matt Hancock'un da Covid-19 testlerinin pozitif sonuçlandığı açıklanmıştı.
Ölü sayısı artıyor
Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bin 35'e yükseldi.
Toplam vaka sayısı ise 553 bini aşmış durumda.
Etiketler: kovid-19 koronavirüs İngiltere covid-19 coronavirüsSon Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 17:37
Son Haberler
- 18:55
- 18:53
- 18:51
- 18:50
- 18:38
Sıradaki Haber
Hindistan'da bir vaka yüzünden 40 bin kişi karantinaya alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz