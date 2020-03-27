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İsrail'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 11'e yükseldi
[Fotoğraf: AFP]
İsrail'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e çıktı.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 teşhisi konulan ve kimliği belirtilmeyen 73 yaşındaki bir erkek hastanın daha yaşamını yitirdiği ifade edildi.
İsrail basınında yer alan haberlerde de söz konusu kişinin Covid-19 nedeniyle Hayfa’daki bir hastanede tedavi altında bulunduğu ve durumunun kötüleşmesinin ardından bugün yaşamını yitirdiği belirtildi.
Ülkede böylece Covid-19 kaynaklı can kaybı 11'e yükseldi.
İsrail Sağlık Bakanlığı, bugün, ülke genelinde Covid-19 vaka sayısının 3 bin 35’e ulaştığını duyurmuştu.
İsrail'de Covid-19 kaynaklı ilk ölüm 20 Mart'ta kaydedilmişti.
Etiketler: koronavirüs coronavirüs covid-19 kovid-19 israilSon Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 16:39
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