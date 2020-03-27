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İngiltere Sağlık Bakanı Hancock koronavirüse yakalandı
[Fotoğraf: AFP]
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'un koronavirüs (Covid-19) testi pozitif sonuçlandı.
Konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulunan Hancock, kendisine yapılan koronavirüs testinin sonucu "pozitif" olarak duyurdu.
Hastalığının "hafif" seyrettiğini belirten Hancock, kendisini izole ettiğini ve çalışmalarını evden yürüteceğini açıkladı.
Following medical advice, I was advised to test for #Coronavirus.— Matt Hancock (@MattHancock) March 27, 2020
I‘ve tested positive. Thankfully my symptoms are mild and I’m working from home & self-isolating.
Vital we follow the advice to protect our NHS & save lives#StayHomeSaveLives pic.twitter.com/TguWH6Blij
İngiltere Başbakanı Boris Johnson da bugün öğle saatlerinde koronavirüse yakalandığını açıklamıştı.
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