Konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulunan Hancock, kendisine yapılan koronavirüs testinin sonucu "pozitif" olarak duyurdu.

Hastalığının "hafif" seyrettiğini belirten Hancock, kendisini izole ettiğini ve çalışmalarını evden yürüteceğini açıkladı.

Following medical advice, I was advised to test for #Coronavirus.



I‘ve tested positive. Thankfully my symptoms are mild and I’m working from home & self-isolating.



Vital we follow the advice to protect our NHS & save lives#StayHomeSaveLives pic.twitter.com/TguWH6Blij