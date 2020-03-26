Libya’da meşru hükümet tarafından başlatılan "Barış Fırtınası" operasyonunun ilk gününde darbeci Hafter ağır kayıplar verdi.

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Hafter’in ateşkesi sürekli ihlal ederek sivilleri öldürdüğünü, "Barış Fırtınası" operasyonunun da bu nedenle başlatıldığını söyledi.

Başağa, "Ulusal Mutabakat Hükümeti olarak bu operasyonu yapıyoruz çünkü (Hafter) sürekli katliam yapıyor. Çocukları, sivilleri öldürüyor. Hem koronavirüsle hem de Hafter ve milisleriyle mücadele ediyoruz. Halkımızı korumak için ona ve militanlarına gereken cevabı veriyoruz." ifadelerini kullandı.

UMH Başkanlık Konseyi'nden açıklama yapıldı

Öte yandan gece saatlerinde UMH Başkanlık Konseyi tarafından operasyonla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ateşkes ihlallerine ve sivillere yönelik saldırılara cevap vereceğimizi söylemiştik. Biz uluslararası topluma saygı duyan, yükümlülüklerini yerine getiren ancak aynı zamanda halkına bağlı ve onları koruma görevine sahip sivil, meşru bir hükümetiz. Ateşkes sırasında sivil yerleşim alanları bombalanmaya devam etti, güvenlik konseyi kararı göz ardı edildi ve siviller öldü. Barış Fırtınası operasyonu terörist milisler ile paralı askerlerin saldırılarına bir yanıt."

Kamera: Aykut Olgun