Koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 58 kişinin hayatını kaybettiği Endonezya'da dezenfeksiyon çalışmaları hızlandırıldı.

Virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla başkent Cakarta'nın birçok noktasına küçük dezenfeksiyon kabinleri kuruluyor.

Etrafı naylonla çevrili kabinlere giren Endonezyalılar, özel sprey sistemiyle dezenfekte ediliyor.

Ayrıca şehrin çeşitli bölgelerine 'el yıkama istasyonları' kuruldu.

[Fotoğraf: Reuters]

Bu istasyonlara, ellerin nasıl yıkanması gerektiğine dair bilgilendirici kartlar da yerleştirildi.

Endonezya'da koronavirüs vaka sayısının 790'a ulaştığı bildirilmişti.