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Küresel ısınma tehdidi büyüyor
Dünyada küresel ısınma tehdidi büyüyor. Antarktika'da hızla kırılan buzullar okyanusa doğru kayıyor. Küresel ısınmanın tetiklediği doğal felaketler de can alıyor.
Antarktika'da hızla eriyen buzullar ve yükselen deniz seviyesi büyük felaketlerin sinyalini veriyor. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Antarktika'da araştırma yaptı. Denmar buzulunda kayma meydana geldiği görüldü.
NASA'ya göre, milyonlarca buz tabakasının okyanusa doğru kayabilir. Dünyanın bozulan doğal döngüsü felaketlerin de başlıca nedeni.
Yemen'in Aden kentinde şiddetli yağış, sele yol açtı. 2 kişi hayatını kaybetti. Bazı bölgelerde de, ağır hasar meydana geldi.
Etiketler: küresel ısınmaSon Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 17:52
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