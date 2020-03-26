Antarktika'da hızla eriyen buzullar ve yükselen deniz seviyesi büyük felaketlerin sinyalini veriyor. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Antarktika'da araştırma yaptı. Denmar buzulunda kayma meydana geldiği görüldü.

NASA'ya göre, milyonlarca buz tabakasının okyanusa doğru kayabilir. Dünyanın bozulan doğal döngüsü felaketlerin de başlıca nedeni.

Yemen'in Aden kentinde şiddetli yağış, sele yol açtı. 2 kişi hayatını kaybetti. Bazı bölgelerde de, ağır hasar meydana geldi.