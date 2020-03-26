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Merkel’in ikinci koronavirüs testi negatif çıktı
Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ikinci koronavirüs testi de negatif çıktı.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, cuma günü aşı yapan doktora koronavirüs teşhisi konmasının ardından kendini karantinaya almıştı.
İlk korona virüs testi negatif çıkan Merkel, ikinci kez koronavirüs testi yaptırdı.
Merkel’in ikinci testi de negatif çıktı.
Merkel'in Sözcüsü Steven Seibert, Merkel'in durumunun iyi olduğunu ve toplantılara evden katılarak çalışmalarına evden devam ettiğini söyledi.
Etiketler: Merkel koronavirüsSon Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 12:40
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