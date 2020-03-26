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Afrika'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 72'ye çıktı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Afrika'da, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 72'ye yükseldi.
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (COVID-19) Afrika'da da etkili oldu.
Vaka sayısı 2 bin 746 oldu
Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (Africa CDC) Twitter hesabından yapılan açıklamada, virüsün 46 ülkeye yayıldığı kaydedildi.
Vaka sayısının kıta genelinde 2 bin 746’ya çıktığı belirtilen açıklamada, en fazla vakanın Kuzey ve Güney Afrika ülkelerinde görüldüğü ifade edildi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 72'ye yükseldi.
Açıklamada, hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısının ise 210 olduğu aktarıldı.
Kıtada virüsün en fazla görüldüğü ülkeler Güney Afrika, Mısır, Cezayir, Fas, Tunus, Burkina Faso ve Senegal olarak sıralandı.
Etiketler: vaka ölüm koronavirüs covid-19 afrikaSon Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 13:00
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